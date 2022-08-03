Уголовное дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой
Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по двум преступлениям
», — цитирует РИА Новости представителя следственных органов. Читайте также: В Москве по делу Раковой задержали ректора «Шанинки» Он указал, что это является основанием для изменения меры пресечения Зуеву с содержания под стражей на домашний арест. Как сообщало ИА REGNUM, следователи задержали...
3 августа 2022
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве Раковой и Заку
Обвинение по статье УК РФ о мошенничестве предъявили бывшему вице-президенту Сбербанка и экс-замминистра просвещения России Марине Раковой, а также бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку следователи ГУ МВД России по г. Москве. Об этом 19 ноября...
20 ноября 2021
Мосгорсуд заменил ректору «Шанинки» домашний арест на СИЗО
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева переведут в СИЗО по решению Мосгорсуда, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на информацию суда. Ранее Зуев, являющийся одним из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего замглавы Сбербанка Марины Раковой...
9 ноября 2021
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Сбербанка Марину Ракову
Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова останется в СИЗО. Соответствующее решение 25 октября принял Московский городской суд. Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда столицы, принятое 7 октября, об избрании в отношении Раковой меры пресечения в виде...
25 октября 2021
Дело Марины Раковой: экс-гендиректора ФГАУ оставили под стражей
Московский городской суд оставил под стражей бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина, сообщает 21 октября пресс-служба Мосгорсуда. Судья оставил без изменения постановления Тверского райсуда, по которому Инкину 30 сентября избрали меру пресечения в...
21 октября 2021
В Кремле не будут вмешиваться в следствие по делу Марины Раковой
Российское руководство знает о задержании бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Вмешательство в ход следствия исключено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 октября журналистам. Он отметил, что в Кремле знают о том, что Ракову задержали, и о том, что в рамках...
12 октября 2021
В Москве по делу Раковой задержали ректора «Шанинки»
Следователи задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Об этом 12 октября сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что Зуева отвезли на допрос, процессуальный статус пока не определен...
12 октября 2021
Правозащитница возмутилась содержанием Раковой в изоляторе с рецидивисткой
Бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова содержится в московском изоляторе на Петровке, 38 в «унизительном положении», написала 8 октября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева на своей странице в Facebook. По её словам, вместе с Раковой в камере находилась...
9 октября 2021
Суд Москвы арестовал обвиняемую в хищении 50 млн рублей Ракову
Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова отправлена под арест. Такое решение принял Тверской районный суд города Москвы. Читайте также: Вице-президент Сбербанка Ракова задержана и находится в полиции На избрании в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу настаивало...
8 октября 2021
Экс-вице-президент Сбербанка Ракова считает, что не скрывалась от следствия
Экс-заместитель главы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова утверждает, что она не скрывалась от следствия. Об этом 7 октября сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. «Ракова не признает вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она...
7 октября 2021
Бывший вице-президент Сбербанка Ракова помещена в ИВС на Петровке
В настоящее время бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Об этом 7 октября сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. «Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до...
7 октября 2021
Сеть: «Очередной клон Васильевой?» — экс-замминистра просвещения задержали
Заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк о том, что полиция задержала бывшего замминистра просвещения, до 4 октября 2021 года занимавшую пост вице-президента Сбербанка Марину Ракову, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к данной...
6 октября 2021
Муж экс-замминистра просвещения РФ Раковой арестован на два месяца
Решение об аресте до 5 декабря 2021 г. Артура Стеценко — мужа бывшего заместителя российского министра просвещения Марины Раковой — вынес 6 октября Тверской районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе инстанции. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Стеценко меры...
6 октября 2021
Ракова отказалась признавать свою вину. Соцсети: вернёт бонусами «Спасибо»
Известие о задержании подозреваемой в хищении 50 млн рублей бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, её стремительном увольнении из Сбербанка и отказе признавать вину в мошенничестве активно обсуждают в социальных сетях. Особенно у неё на родине — в Алтайском крае. «Замминистра...
6 октября 2021
Правоохранители задержали мужа Марины Раковой
Артура Стеценко, мужа бывшего вице-президента Сбербанка и бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 6 октября сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник. СМИ уточняет, что задержание произведено ещё 4 октября по...
6 октября 2021
Сбербанк уволил Ракову с поста вице-президента 4 октября
Бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова с 4 октября не является вице-президентом Сбербанка. Об этом 6 октября сообщили в указанной кредитной организации. «С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового...
6 октября 2021
Вице-президент Сбербанка Ракова задержана и находится в полиции
Вице-президент Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова находится в полиции Москвы, сообщила 6 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», —...
6 октября 2021
Бывшего заместителя министра просвещения Ракову задержали
Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова задержана и находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве. Об этом 6 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости. Также официальный представитель МВД добавила, что в настоящее...
6 октября 2021
Сеть: «Нашли козу отпущения для показухи?» — Ракову объявили в розыск
Решение МВД России внести бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, а ныне вице-президента Сбербанка, которую подозревают в мошенничестве, в базу розыска, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 октября в социальной сети...
3 октября 2021
Сбер оказывает содействие следствию по делу Марины Раковой
Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. «Расследование охватывает деятельность Марины Раковой на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке», — говорится в сообщении пресс-службы...
1 октября 2021