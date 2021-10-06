Москва, 6 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Известие о задержании подозреваемой в хищении 50 млн рублей бывшего замминистра просвещения РФМарины Раковой, её стремительном увольнении из Сбербанка и отказе признавать вину в мошенничестве активно обсуждают в социальных сетях. Особенно у неё на родине — в Алтайском крае.

Edu.gov.ru Марина Ракова

«Замминистра просвещения подозревают в мошенничестве. Рыбу подозревают в том, что в воду мочится. Мышь — создание еще более гадкое — подозреваю, что в кладовках нашу пшенку жрет и там же гадит. Надеюсь, следствие развеет подозрения. Васильева 2.0… Опять пшиком все закончится, к гадалке не ходи», — иронизирует Гость на сайте ИА «Амител».

"Жаль ее… Кто-то подставил ее. Оказалась пешкой в чьей-то игре…» — замечает Читатель.

«А где сейчас те люди, которые утверждали, что ей специально дали убежать? А они сейчас про условное пишут и Грефа упоминают…» — иронизирует Игорь.

«Учитель будущего, а денежки нужны сейчас», — смеётся Михаил.

«Сбербанк руками «успешных менеджеров» превратился в помойку…» — высказал мнение Даниил Матвеев.

«Теперь по закону о «нечаянной коррупции» можно избежать наказания для чиновников. А лес валить как-то грубо звучит для женщины, лучше заселение в Сибирь», — рассуждает Олег Девяткин.

«Он всё вернёт бонусами «Спасибо от Сбера»», — смеётся Александр Машков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего замминистра просвещения РФ Марию Ракову подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

30 сентября 2021 года Ракова не пришла общаться со следователями и исчезла, после чего ее объявили в федеральный розыск. Сегодня, 6 октября, правоохранители известили о её задержании, а в Сбербанке заявили, что с 4 октября Ракова не является их сотрудником.

Также известно, что в ходе допроса обвиняемая отказалась признавать свою вину в мошенничестве.

Читайте также: Сбербанк уволил Ракову с поста вице-президента 4 октября

Читайте также: Бывшего заместителя министра просвещения Ракову задержали

Читайте также: «Чем выше должность, тем меньше срок»: об аресте сотрудников Сбербанка