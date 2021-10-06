Москва, 6 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Решение об аресте до 5 декабря 2021 г. Артура Стеценко — мужа бывшего заместителя российского министра просвещения Марины Раковой — вынес 6 октября Тверской районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР В ожидании суда

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Его подозревают в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стеценко был задержан 4 октября по делу о фиктивном трудоустройстве в Фонд новых форм развития образования. Ракову, в свою очередь, подозревают в крупном хищении (свыше 50 млн рублей).