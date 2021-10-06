Москва, 6 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова задержана и находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве. Об этом 6 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.

Edu.gov.ru Марина Ракова

Также официальный представитель МВД добавила, что в настоящее время с экс-чиновницей общаются следователи.

При этом на нынешней неделе Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, ее подозревают в лоббировании в 2019 году выделении средств из российского бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором.

Указанные денежные средства предназначались для государственных контрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», и в отчетах по двум «научным изысканиям» эксперты выявили признаки фальсификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Марина Ракова не пришла общаться со следователями и исчезла, после чего ее объявили в федеральный розыск.