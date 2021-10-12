Москва, 12 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Российское руководство знает о задержании бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Вмешательство в ход следствия исключено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 октября журналистам.

Edu.gov.ru Марина Ракова

Он отметил, что в Кремле знают о том, что Ракову задержали, и о том, что в рамках уголовного дела выполняются другие следственные действия. Так, из СМИ известно о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

«Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ракову, которая также была заместителем министра просвещения России, суд отправил под арест в связи с подозрением в крупном мошенничестве. Предполагается, что она причастна к хищению 50 млн рублей, принадлежащих учреждению «Фонд новых форм развития образования».

Читайте также: Суд Москвы арестовал обвиняемую в хищении 50 млн рублей Ракову