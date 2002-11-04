Москва, 7 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Экс-заместитель главы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова утверждает, что она не скрывалась от следствия. Об этом 7 октября сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Цитата из видео на YouTube Марина Ракова

«Ракова не признает вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньем и утверждает, что явилась к следователям сама», — приводит слова члена комиссии РИА Новости.

Также члены ОНК уточнили, что, как ожидается, суд изберет меру пресечения Раковой в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38.