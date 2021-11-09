Москва, 9 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева переведут в СИЗО по решению Мосгорсуда, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на информацию суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее Зуев, являющийся одним из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего замглавы Сбербанка Марины Раковой, находился под домашним арестом.

В Мосгорсуде приняли решение об отмене домашнего ареста Сергея Зуева и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ректор будет находиться в СИЗО до 7 декабря.

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении путём мошенничества денежных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова останется в СИЗО. Соответствующее решение 25 октября принял Московский городской суд.