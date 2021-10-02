Решение МВД России внести бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, а ныне вице-президента Сбербанка, которую подозревают в мошенничестве, в базу розыска, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Цирк. Или детская игра? Считаю до десяти, а затем иду искать. Кто не спрятался, я не виноват», — отмечает Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что способ для задержания Раковой правоохранители выбрали странный, позволив женщине скрыться от правосудия. Граждане подозревают, что в таком побеге могли быть замешаны и полицейские, которым в руки попало это дело, благодаря чему они вовремя сумели предупредить вице-президента Сбербанка.

«Почему сначала не задержать потихоньку без шума, а потом уже обыски проводить и т. д. Раздули по всем СМИ, мол, у её окружения обыски идут, день подождали, а теперь в розыск объявили. Где логика?» — задаётся вопросом Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Ракова сумела скрыться из-под следствия только лишь благодаря тому, что её никто не приехал арестовывать. Неудивительно, что она сложила два и два, оценила свои перспективы и предпочла пуститься в бега.

Edu.gov.ru Марина Ракова

«Вначале дали украсть, затем убежать, а потом только додумались объявить в розыск. Наверное, только ради приличия. Не сомневаюсь, что сумма украденных денег намного больше. Иначе бы не стали правоохранители устраивать розыск ради полусотни миллионов, которые украли такие уважаемые люди», — подозревает Алексей Ш.

«Сначала разрешила ей смыться, а потом объявили в розыск! Очередная Васильева намылилась», — пишет Маргарита П.

Часть людей считает, что Ракову очень многое связывает с госпожой Васильевой, которая в своё время умудрилась залезть своей рукой в бюджет Министерства обороны Российской Федерации, но её за это ждало не такое уж и суровое наказание. Непонятно, чего испугалась Ракова, если учитывать судьбу Васильевой.

«Денег много в государстве, вот и воруют, кто поближе к ним. Эта дама, Ракова, очень похожа на Васильеву, которая раздербанила бюджет Минобороны. Знатная была история с непонятным концом. Всё, что касается госслужащих и их воровства, как-то к ним снисходительно относятся. Видимо, многие воруют, поэтому и стрёмно со всей строгостью. «А вдруг завтра я окажусь на этом месте?» — думают они. Но и совесть тем временем тоже шепчет в ухо», — указывает Лена К.

«Даже не удивлюсь, что через пару дней она окажется где-то в районе Прибалтики», — написала Анна С.

Mos.ru Штаб-квартира Сбербанка в Москве

Ряд пользователей указывает на то, что, зная теперь о побеге Раковой, можно сделать вывод о всём её окружении. Правоохранителям пора перестать цацкаться с такими персонами, пишут граждане.

«А те, кто её утверждал на должности, продолжат трудиться во благо страны? Они же не при делах и совсем ничего не знали, ей Богу», — пишет Павел С.

«Нашли козу отпущения для показухи? А всех остальных, конечно же, никто накрывать не собирается, они же совсем ни в чём не виноваты», — написал Александр М.

Напомним, 1 октября МВД России внесло бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, а ныне вице-президента Сбербанка, которую подозревают в мошенничестве, в базу розыска.