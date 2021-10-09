Москва, 9 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова содержится в московском изоляторе на Петровке, 38 в «унизительном положении», написала 8 октября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники изолятора

По её словам, вместе с Раковой в камере находилась «уголовница», которая отсидела больше 20 лет за тяжкие преступления.

«Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — отметила Меркачева.

Правозащитница предположила также, что бывшую сотрудницу Сбербанка в ИВС «сознательно лишали самого необходимого, и в первую очередь — воды».

Меркачева считает, что такие условия нарушают закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в частности, статью о содержании в одной камере людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, с теми, кто уже ранее имел опыт пребывания в таких местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ракову заподозрили в причастности к хищению 50 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Накануне Тверской районный суд города Москвы отправил её под арест на два месяца.