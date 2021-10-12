Москва, 12 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Следователи задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Об этом 12 октября сообщает телеграм-канал Mash.

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Отмечается, что Зуева отвезли на допрос, процессуальный статус пока не определен. После допроса следствие примет процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что Ракову заподозрили в причастности к хищению 50 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Накануне Тверской районный суд города Москвы отправил её под арест на два месяца.

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