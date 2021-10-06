Москва, 6 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Вице-президент Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова находится в полиции Москвы, сообщила 6 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Campus.sberclass.ru Марина Ракова

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», — сказала Волк.

Ракова была объявлена в розыск, ей заочно предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве.

В рамках дела расследуется хищение денежных средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сумма возможных хищений превышает 50 млн рублей.