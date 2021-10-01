Москва, 1 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. «Расследование охватывает деятельность Марины Раковой на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам.

Campus.sberclass.ru Марина Ракова

Напомним, 29 сентября стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения и действующего вице-президента Сбербанка, руководителя дивизиона «Цифровые платформы образования» Марины Раковой. Силовики полагают, что в период работы зам. министра она могла быть причастна к хищению более 50 миллионов рублей. Кроме того, планируется проверить контракты, заключенные с ее участием. Сумма этих договоров составляет около 150 миллионов рублей, сообщали РИА «Новости».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления, сообщает ТАСС. Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе.