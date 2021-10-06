Заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк о том, что полиция задержала бывшего замминистра просвещения, до 4 октября 2021 года занимавшую пост вице-президента Сбербанка Марину Ракову, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к данной ситуации 6 октября в социальной сети Facebook.

Oregon Department of Transportation Под арестом

«Одна она не могла своровать столько денег, но на неё сейчас всех собак повесят», — подозревает Анна М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Ракова привлекла к себе излишне много внимания своей попыткой скрыться от правоохранителей. Данный факт негативно скажется на её будущем, считают люди.

Edu.gov.ru Марина Ракова

«Васильеву тоже в своё время нашли и наказали, вот только очень быстро затем отпустили. Уверена, что и эта дама сумеет откупиться. Не зря же она столько времени скрывалась от органов. Наверное, свободу себе выторговывала», — подозревает Светлана Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что дело в отношении Раковой очень напоминает скандал вокруг бывшего министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, которая, несмотря на многомиллиардные хищения, умудрилась отсидеть большую часть срока в своей квартире.

«Очередной «клон» Васильевой. Только создатели этих клонов, специалисты по распилу российских миллиардов, сидят так высоко и далеко, что вряд ли до них доберётся правосудие! А такие, как Ракова, — лишь мелкие воришки — стружки, летящие от бензопилы», — считает Тамара С.

«Ну, раз задержали, то теперь пора отпускать под домашний арест. Наверняка у нее уже открылся дар к художеству или поэзии. Негоже таким высокородным госпожам сидеть в одной камере со всяким плебсом», — пишет Alex A.

Часть людей считает, что следственные органы не станут мучить Ракову и она, скорее всего, отделается типичным для представителей российской элиты домашним арестом.

«Она имеет грамоты и поощрения! Значит, честна и умна! Таких нужно беречь. Ну не хотела она что-то приписывать себе, это её бес попутал свернуть с правильного пути. Надо понять и простить. Да к тому же 50 лямов — это не так уж много. Воруют и большие суммы», — написал Владимир Б.

MikhailDemin Евгения Васильева

Ряд пользователей указывает на то, что российская власть должна жёстко отреагировать на подобные вопиющие случаи, иначе она окончательно потеряет доверие со стороны народа.

«Читая такие новости, часто приводят в пример Китай и его «реакцию» на «проступок». Смысл не в том, как на это отреагирует «электорат»! А в том, как на это «отреагирует» власть. Ведь это её «кадр»! Ведь это он власть «подставил», воспользовавшись властью не в пользу государства, а в свою собственную. И в Китае «наказывают» публично не ради какого-нибудь пустого «пиара». А ради того, чтобы другим служителям власти неповадно было. Они же всё-таки представители власти и члены правящей партии. Да! Прошлого не вернёшь! Ну, значит, надо сделать настоящее лучше!» — указывает Геннадий Л.

Напомним, 6 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила РИА Новости о том, что полиция задержала бывшего замминистра просвещения, до 4 октября 2021 года занимавшую пост вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Женщина стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.