Москва, 8 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова отправлена под арест. Такое решение принял Тверской районный суд города Москвы.

Gorspravka09.ru Суд

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На избрании в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу настаивало следствие. Суд это ходатайство удовлетворил. Под стражей подозреваемая в крупном мошенничестве бывшая чиновница проведёт два месяца — до 6 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшую заместителя министра просвещения РФ, и теперь уже бывшую вице-президента Сбербанка Марину Ракову заподозрили в причастности к хищению 50 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В месте её проживания и на рабочем месте прошли обыски. 29 сентября Ракова не явилась на допрос и прекратила общаться с родственниками.

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Несколько дней спустя Раковой было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, она объявлена в федеральный розыск. 6 октября экс-замглавы Минпросвещения РФ доставили в отделении полиции в Москве для проведения следственных действий, затем поместили в камеру ИВС на Петровке, 38. Ракова не признаёт свою вину и говорит, что она не скрывалась от следствия.