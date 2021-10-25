Москва, 25 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова останется в СИЗО. Соответствующее решение 25 октября принял Московский городской суд.

Цитата из видео на YouTube Марина Ракова

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда столицы, принятое 7 октября, об избрании в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи полагают, что хищения были совершены из бюджета в ходе реализации нацпроекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд оставил под стражей бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина.