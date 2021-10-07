Москва, 7 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Об этом 7 октября сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Edu.gov.ru Марина Ракова

«Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до четырёх утра», — приводит слова посетившего изолятор члена комиссии RT.

Также он уточнил, что у бывшей чиновницы нет претензий ни к условиям ее содержания, ни к следствию, и добавил, что Ракова не признает свою вину и говорит, что она не скрывалась от следствия.

При этом ожидается, что в течение дня судом будет избрана мера пресечения для бывшей замминистра просвещения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что Артура Стеценко, мужа бывшего вице-президента Сбербанка и бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, задержали сотрудники правоохранительных органов.