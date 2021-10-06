Москва, 6 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова с 4 октября не является вице-президентом Сбербанка. Об этом 6 октября сообщили в указанной кредитной организации.

Campus.sberclass.ru Марина Ракова

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — приводит слова представителя банка ТАСС.

Также указывается, что в пресс-службе Сбербанка подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова задержана и находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве.