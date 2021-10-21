Москва, 21 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил под стражей бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина, сообщает 21 октября пресс-служба Мосгорсуда.

Цитата из к/ф «Тегеран-43». реж. Александр Алов, Владимир Наумов. СССР, Швейцария, Франция . 1980 Под стражей

Судья оставил без изменения постановления Тверского райсуда, по которому Инкину 30 сентября избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 29 ноября.

Инкин является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Он обвиняется в мошенничестве.