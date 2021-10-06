Москва, 6 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Артура Стеценко, мужа бывшего вице-президента Сбербанка и бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 6 октября сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Astrobl.ru Марина Ракова

СМИ уточняет, что задержание произведено ещё 4 октября по делу о фиктивном трудоустройстве.

Ранее стало известно о задержании самой Марины Раковой. Бывшая чиновница и топ-менеджер банка находится в главном следственном управлении столичного главка полиции. Она была объявлена в розыск по делу о хищении путём мошенничества денежных средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сумма возможных хищений превышает 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова с 4 октября не является вице-президентом Сбербанка, рассказали в кредитной организации.