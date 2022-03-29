Гибель альпинистов на Эльбрусе 23.09.2021
Организаторы смертельного восхождения на Эльбрус предстанут перед судом
В Кабардино-Балкарии предстанут перед судом пятеро организаторов смертельного восхождения на Эльбрус. В настоящее время им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Действия...
29 марта 2022
В Кабардино-Балкарии завершено следствие о смертельном турпоходе на Эльбрус
В Кабардино-Балкарии пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации смертельного восхождения на Эльбрус. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек...
3 марта 2022
После смертельного восхождения на Эльбрус гиды до сих пор лечат обморожения
Четыре горных гида, которые в сентябре 2021 года принимали участие в восхождении на Эльбрус, в ходе которого погибли пять начинающих альпинистов, выписаны на амбулаторное лечение. Многие из них до сих пор лечат последствия полученного обморожения. Об этом 8 ноября сообщили в петербургской компании...
8 ноября 2021
В Кабардино-Балкарии остаются в больнице четверо пострадавших на Эльбрусе
В больнице Кабардино-Балкарии продолжают оказывать помощь четверым пострадавшим при восхождении на Эльбрус. Состояние пациентов в минздраве оценили как хорошее. Все четверо лечатся в республиканской клинической больнице в городе Нальчике. «Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один...
1 октября 2021
Адвокаты организатора восхождения на Эльбрус обжаловали его арест
Защитники Дениса Алимова, который организовал трагическое восхождение на Эльбрус, обжаловали его арест. Об этом сообщил 1 октября адвокат гида Алексей Прокофьев. Алимова заключили под стражу по решению Нальчикского городского суда от 28 сентября. Под арестом он будет находиться до 26 ноября...
1 октября 2021
Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус
Организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек и получили повреждения еще 14 туристов, арестовали на два месяца. Денис Алимов, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пробудет в СИЗО до 26 ноября. Такое решение принял 28 сентября...
29 сентября 2021
В Сети собирают подписи за освобождение главы компании, водившей на Эльбрус
Под петицией в интернете за освобождение руководителя компании Elbrus Guide Дениса Алимова, которого накануне задержали по делу о гибели пяти туристов во время восхождения на Эльбрус, оставили свои подписи почти 1 тыс. человек. Как следует из обращения, следствие готовится выйти в суд с...
28 сентября 2021
«Какого черта они прутся на Эльбрус» — соцсети осудили «слабоумие и отвагу»
В Кабардино-Балкарии произошла страшная трагедия. При восхождении на Эльбрус погибли пятеро туристов, пострадали еще 14 человек. Спасти их удалось лишь благодаря сотрудникам республиканского поисково-спасательного отряда, которые в невероятно сложных погодных условиях смогли обнаружить и спустить...
27 сентября 2021
Организатор смертельного восхождения на Эльбрус дал признательные показания
В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пятеро альпинистов и получили травмы еще 14 человек. Он дал признательные показания, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело об...
27 сентября 2021
С Эльбруса спустили тело погибшей альпинистки из Екатеринбурга
Тело 32-летней жительницы Екатеринбурга Ирины Г. спустили с Эльбруса, сообщили журналистам в МЧС. Как передаёт портал «Е1», работы по спуску тел погибших затянулись из-за погодных условий. В ходе экспедиции погибло 5 из 19 участников похода, включая Ирину Г. С погибшей простились её коллеги из...
27 сентября 2021
В Кабардино-Балкарии задержан организатор смертельного подъема на Эльбрус
Правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус, который оказался последним для пяти альпинистов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщили 27 сентября в СКР. Напомним, 23 сентября с группой туристов в составе 19 человек произошла трагедия при...
27 сентября 2021
Погибший на Эльбрусе тюменец штурмовал вершину второй раз
Во время восхождения на Эльбрус в составе туристической группы погиб 39-летний тюменец Вячеслав Б. Его коллеги организовали сбор средств на транспортировку тела домой, сообщает газета «Тюменская область сегодня». Погибший в 2020 году не дошёл до вершины Эльбруса всего 300 метров. В 2021 году он с...
24 сентября 2021
Опубликовано видео с места гибели пяти альпинистов на Эльбрусе
Видео с места гибели пяти альпинистов на Эльбрусе опубликовал 24 сентября RT. Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости» Напомним, спасти из 19 человек удалось 14 — их эвакуировали на поляну Азау на ратраках. Все...
24 сентября 2021
Организатор подъема туристов на Эльбрус — предприниматель из Ленобласти
Организатором восхождения туристов на Эльбрус, окончившегося трагедией, является предприниматель из города Мурино Ленинградской области. Помимо проекта «Эльбрус-восхождения», его компания предлагает прогулки на морских каяках по центру Петербурга. Согласно данным официального сайта организации, ИП...
24 сентября 2021
За спасение туристов на Эльбрусе спасателей представят к госнаградам
Руководство управления МЧС в Кабардино-Балкарии представит к наградам спасателей, участвовавших в спасательной операции на Эльбрусе. В сложнейших погодных условиях им удалось спасти 14 альпинистов, оказавшихся в заложниках у стихии. «Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного...
24 сентября 2021
Причиной гибели альпинистов на Эльбрусе метеоролог назвал «черную» метель
К гибели пяти альпинистов на Эльбрусе привела такая погодная аномалия, как «черная» метель в сочетании с морозом. Такое явление зачастую наблюдается на Таймыре. Такое мнение высказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На высоте 3000 метров температура воздуха перешла через...
24 сентября 2021
Двое пострадавших при восхождении на Эльбрус находятся в реанимации
Пострадавшие при восхождении на Эльбрус туристы находятся на лечении в больнице. Медицинскую помощь оказывают 11 членам группы из 14 спасенных. У большинства пострадавших альпинистов обморожение и переохлаждение. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них гид, другой —...
24 сентября 2021
Организаторы смертельного восхождения на Эльбрус были из Петербурга
Компания, указанная на интернете в качестве организатора окончившегося трагедией восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 15 лет назад. Однако еще в 2011 году это ИП было ликвидировано, следует из данных ЕГРИП. Структура, которая осуществляла восхождение...
24 сентября 2021
МЧС прокомментировало информацию о челябинской туристке на Эльбрусе
Туристов из Челябинской области не было на Эльбрусе в момент ухудшения погоды. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС. Ранее в СМИ прошла информация о том, что на Эльбрусе спасли молодую жительницу Челябинской области. Однако после уточнения информации оказалось, что эта женщина не...
24 сентября 2021
Следователи возбудили дело по факту гибели пяти туристов на горе Эльбрус
Уголовное дело по факту гибели пяти туристов во время восхождения на гору Эльбрус возбудили следователи. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК...
24 сентября 2021