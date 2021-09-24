Нальчик, 24 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Руководство управления МЧС в Кабардино-Балкарии представит к наградам спасателей, участвовавших в спасательной операции на Эльбрусе. В сложнейших погодных условиях им удалось спасти 14 альпинистов, оказавшихся в заложниках у стихии.

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«Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, участвовавших на спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября около 17:00 поступила информация о том, что группа альпинистов не может спуститься с горы из-за непогоды. Сильный ветер, порывы которого достигали до 40−70 м/с, снегопад, температура воздуха — 20 °C и почти нулевая видимость не позволяли людям самостоятельно выбраться из зоны стихии.

Группа попросила о помощи. Навстречу туристам вышли семеро спасателей, позже их группировку усилили до 69 человек. Им удалось к 02:00 следующего утра обнаружить пострадавших на вершине и спустить их вниз. К сожалению, пятерых человек спасти не удалось.

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