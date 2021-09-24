Тюмень, 24 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Во время восхождения на Эльбрус в составе туристической группы погиб 39-летний тюменец Вячеслав Б. Его коллеги организовали сбор средств на транспортировку тела домой, сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Posmotrimir.ru Эльбрус

Погибший в 2020 году не дошёл до вершины Эльбруса всего 300 метров. В 2021 году он с группой единомышленников пытался покорить вершину.

Известно, что альпинисты попали в смертельную снежную бурю 23 сентября. Жертвами трагедии стали пять человек — четыре девушки и Вячеслав Б. Тюменец был менеджером по развитию промышленной безопасности и охраны окружающей среды инжиниринговой компании «НИПИГАЗ». У него осталось двое детей. Его коллеги и близкие вспоминают погибшего как позитивного человека, отличного товарища, всегда готового прийти на помощь.