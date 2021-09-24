Нальчик, 24 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. К гибели пяти альпинистов на Эльбрусе привела такая погодная аномалия, как «черная» метель в сочетании с морозом. Такое явление зачастую наблюдается на Таймыре. Такое мнение высказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Bookmix.ru Метель

«На высоте 3000 метров температура воздуха перешла через ноль и стала отрицательной, а на высоте 5000 метров уже составляла — 15 градусов. При этом средняя скорость ветра составляла 25 м/с (90 км/ч), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 м/с, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветра со снегом на Таймыре называют черная метель!» — написал метеоролог на своей странице в Instagram. Тишковец отметил, что температура воздуха, которую ощущает человек при таких метеоусловиях — при сочетании ураганного ветра и мороза, эквивалентна — 50 °C. Риск переохлаждения и обморожения в таких условиях возникает в течение 5−10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус 23 сентября погибли пять человек, получили травмы и обморожения 14 участников группы. За жизнь туристов и их гидов борются местные врачи. Двое пациентов оказались в реанимации. Один из них — гид из Карачаево-Черкесии, он практически ослеп, его сильно посекло снегом. Второй — турист из Санкт-Петербурга.

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