В Кабардино-Балкарии произошла страшная трагедия. При восхождении на Эльбрус погибли пятеро туристов, пострадали еще 14 человек. Спасти их удалось лишь благодаря сотрудникам республиканского поисково-спасательного отряда, которые в невероятно сложных погодных условиях смогли обнаружить и спустить вниз выживших.

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Туристическая группа в горах Кабардино-Балкарии

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События эти произошли 23 сентября. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей, было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования 27 сентября задержан организатор смертельного восхождения. Он подписал явку с повинной, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Личность подозреваемого не уточняется.

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Комментируя трагические события в горах и задержание организатора тура на Эльбрус, подписчики страницы «Патриот Кабардино-Балкарии» напомнили, что за организацию таких восхождений берут немалые деньги. При этом зачастую в рекламных объявлениях звучит информация, что походы на высочайшую вершину Европы — это дело самое что ни на есть обыкновенное и под силу даже неопытному новичку.

«Один из пострадавших в интервью озвучил сумму — 37 тыс. он отдал за восхождение, но сказал, что сумма варьируется от 30 до 100 тыс. Скорее всего, организатор и берёт себе эти деньги», — напомнила о материальной стороне вопроса Angel.

«Если на первом месте стоят деньги, то рано или поздно трагедии не миновать… Мы с этим постоянно сталкиваемся по жизни», — согласился с ней еще один читатель страницы.

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии На склонах Эльбруса

Кто-то зарабатывает, а кто-то рискует. Такая вот лотерея со смертью: получится подняться — сделаешь селфи, расскажешь всему миру о том, какой ты крутой. Покоритель вершины! Которая между тем имеет очень крутой нрав. А о том, что может и не получиться, и случаев таких немало, почему-то никто из алчущих экстрима не вспоминает.

«Если сейчас его осудят, ни один гид не рискнёт даже в солнечную погоду куда-то идти, и люди будут ходить одни и попадать ещё в большую беду. Либо туристов и вовсе не будет», — высказала свое мнение Tatyana.

«Я не говорю — из дома не выходить, но можно выбирать отдых не настолько опасный. Или они думали, раз переносили морозы в Сибири, то и здесь так… У нас в республике — 10 намного тяжелее переносится, чем в Сибири — 40, у нас влажность, а наверху и ветер», — поделился своим опытом еще один читатель страницы.

«Что значит организатор? Их силой туда потащили? Даже если бы он отказал, они бы сами пошли, и тогда все бы погибли. Это не маленькие дети, которых можно за ручку держать и не пускать», — считает еще один пользователь соцсети.

«Никто не заставлял их подниматься на Эльбрус, тем более когда сезон восхождения уже почти закрыт», — напомнил Rasul K.

«Ладно туристы не ведали, что делали, а проводник, зная горы и опасность, потащил их. Неужели эти гроши стоили пяти человеческих жизней?» — возмутилась Raisa_rk888.

«Ведали, очень даже. На своей странице одна из восходительниц назвала свою группу восходителей «Слабоумие и отвага». Им предлагалось прервать (восхождение), но гидов обвинили в желании заработать, не работая. Четверо из группы оказались более благоразумными», — ответила ей Зайнаф Н.

Напомним, в группе покорителей Эльбруса были туристы из Санкт-Петербурга, Перми, Казани и других городов. Четверо из 23 альпинистов решили не испытывать судьбу и отказались от восхождения. Одна из туристок за два дня до трагедии написала в своем Instagram: «Наша веселая группа! Как-то так сложилось, что мы стали называться «Слабоумие и отвага».

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Члены туристической группы

Местные жители, не понаслышке знающие о сложностях погоды в горах, вступились за спасателей, которым приходится рисковать своими жизнями, спасая тех, кто безответственно относится к своим.

«На самом Эльбрусе погода может за один лишь час смениться пять раз — от жаркого солнца до снежной бури. Это очень опасная гора для восхождения, внизу может быть солнце, а на вершине бушевать метель, и никакие прогнозы на ней не работают»,— согласился с ними And.

«Что за гулянки на Эльбрусе? Какие-то идиоты даже баню устроили на вершине, вообще скотство. Ради селфи для инета на все идут. Думать надо головой своей. Никогда вы все Эльбрус не покорите. Вы только можете забраться на него, и то не все. Доигрались, что уже жертвы пошли. А если этот бизнес не прекратится, будет хуже. В горы ходить надо и наслаждаться этой красотой, а не деньги срубать на новичках», — жестко заметила ksana.

«Родился и живу рядом, радуюсь красоте! Но покорять Эльбрус?! Зачем?! Радуйся и живи! Ты рядом с Эльбрусом, как муравей и слон! Даже ещё меньше!» — сравнил комментатор.

«Какого черта они туда прутся? Задолбали уже эти туристы! И наших парней жалко, рискуют жизнями из-за них! Наши горы устали уже от них»,— возмутился baksanowai.

«Просто каждый к своей жизни должен ответственно относиться!» — подытожил разговор местный житель.