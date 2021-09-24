Москва, 24 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Видео с места гибели пяти альпинистов на Эльбрусе опубликовал 24 сентября RT.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Напомним, спасти из 19 человек удалось 14 — их эвакуировали на поляну Азау на ратраках. Все спасённые обморозились, причём двое находятся в реанимации. Инцидент произошёл накануне, 23 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.