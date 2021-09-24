Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Компания, указанная на интернете в качестве организатора окончившегося трагедией восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 15 лет назад. Однако еще в 2011 году это ИП было ликвидировано, следует из данных ЕГРИП.

ИА REGNUM Альпинизм

Структура, которая осуществляла восхождение на Эльбрус, была зарегистрирована на индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга Дениса Алимова. По данным СПАРК, он открыл ИП в мае 2006 года в межрайонной инспекции ФНС Кировского района Петербурга. Основным видом деятельности было заявлено ведение деятельности туристических агентств, а также розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами, а также сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями. В сентябре 2011 года ИП было ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 сентября в ЦУКС ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР) поступило сообщение о том, что на высоте 5400 метров на горе Эльбрус группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи и не может самостоятельно спуститься. Отметим, что участники подъема не были профессиональными альпинистами.

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В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибли, в том числе одна петербурженка. Как отметили в региональном ГУ МЧС, спасательная операция осложнилась погодными условиями, дул сильный ветер, шел сильный снег.

«Ни один гид из нашей компании не повел бы людей, если был вы высокий риск плохой погоды. По сети уже разлетелись кадры с видео до урагана — погода была прекрасной», — ответили в организации возмущенным пользователям социальной сети, начавшим обсуждать и критиковать действия гидов.

Органы СКР возбудили уголовное дело по факту гибели людей на Эльбрусе.