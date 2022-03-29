Нальчик, 29 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии предстанут перед судом пятеро организаторов смертельного восхождения на Эльбрус. В настоящее время им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Действия подозреваемых, как утверждает прокуратура в своем обвинительном заключении, привели к смерти пятерых лиц и травмам еще восьми человек. Рассматривать дел будет Эльбрусский районный суд.

Напомним, в сентябре 2021 года группа туристов из 20 человек планировала совершить восхождение на Эльбрус. Желающие нашли предложение о походе в сети интернет. Однако организаторы не спланировали заранее восхождение в соответствии с правилами, в частности к сопровождению на маршруте было привлечено меньше проводников, чем требовалось по нормативам.

Кроме того, не были учтены погодные условия в это время в горах. При восхождении 16 человек — остальные отказались от похода — пятеро участников погибли. Восемь человек получили тяжелые травмы и обморожения.

Организаторы смертельного восхождения на Эльбрус предстанут перед судом.