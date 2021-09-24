Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Организатором восхождения туристов на Эльбрус, окончившегося трагедией, является предприниматель из города Мурино Ленинградской области. Помимо проекта «Эльбрус-восхождения», его компания предлагает прогулки на морских каяках по центру Петербурга.

Пресс-служба ГУ МЧС по КБР Спасательная операция на Эльбрусе.

Согласно данным официального сайта организации, ИП Денис Алимов открыл свой бизнес по предоставлению туристических услуг 15 лет назад. В 2011 году петербургское ИП Алимов было ликвидировано, а в 2019 предприниматель зарегистрировал новое ИП во Всеволожском районе Ленинградской области.

Туристическая компания в разных годы предлагала любителям активного отдыха несколько вариантов того, как активно провести досуг: посетить горный парк Рускеала в Карелии, взойти на Эльбрус, сплавиться по рекам и каналам Петербурга или отправиться в водное путешествие по Норвегии. В последнее время акцент в бизнесе предпринимателя был сделан на прогулки на каяках по рекам и каналам Петербурга и подъем для неопытных туристов на Эльбрус с профессиональными гидами-проводниками.

Начиная с 2015 года команда Алимова, базирующаяся в Пятигорске, организовывает туристические подъемы на знаковые пики России и не только. Так, взойти на самую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус (5642 м) неопытные туристы могли, заплатив от 35 до 38 тыс. рублей; на самый восточный пятитысячник Кавказа — Казбек (5034 м) — за 38 тыс. рублей. Следующая планка для любителей заснеженных гор — горная вершина в Гималаях Айленд пик (6183 м) и пик Мера (6476 м) в Непале — 1390 долларов США.

Все подъемы, как обещали организаторы, безопасны, в частности, на штурме Эльбруса работает один гид на четыре пять участников — обычно в группе не менее двух гидов.

«Группа обеспечена спутниковым телефоном и GPS-трекером, налажена связь со снегоходами и ратраками. И мы всегда регистрируемся в МЧС», — говорится в информации на сайте компании.

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Напомним, 23 сентября на Эльбрус в сопровождении четырех гидов поднимались 16 человек. Во время подъема одной из туристок стало плохо, из-за чего вместе с одним гидом она начала спуск, а оставшаяся группа пошла дальше. Но через несколько минут погода начала резко меняться, упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился шторм, а видимость из-за плотного снега была не более полуметра. В результате группа решила вернуться на базу, но из-за плохих погодных условий и перелома ноги у одного из туристов, самостоятельно этого сделать не смогла. На место были вызваны спасатели.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

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Из состава группы погибли пять человек, в том числе туристка из Петербурга. Еще 11 человек получили обморожения и были госпитализированы. В настоящий момент двое из них находятся в реанимации.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование его, согласно УК РФ, ведётся по месту совершения преступления.