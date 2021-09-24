Нальчик, 24 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели пяти туристов во время восхождения на гору Эльбрус возбудили следователи. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следствия, 23 сентября около 10:00 (совпадает с мск) группа из 23 человек, в которую входили жители разных регионов РФ, начала восхождение на гору Эльбрус и несколько человек из-за ухудшения погоды отказались от восхождения.

Помимо того, добавляется, что оставшиеся 19 человек, несмотря погодные условия, продолжили подъем и около 14:00 начался сильный ветер с пургой, из-за чего группа оказалась в условиях плохой видимости (до 1 метра) и температуры ниже — 20 °C и во время спуска, по решению гидов, разделилась.

«Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших альпинистов, восходивших на Эльбрус, выросло до пяти человек.