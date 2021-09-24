Нальчик, 24 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Пострадавшие при восхождении на Эльбрус туристы находятся на лечении в больнице. Медицинскую помощь оказывают 11 членам группы из 14 спасенных. У большинства пострадавших альпинистов обморожение и переохлаждение.

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Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них гид, другой — житель Санкт-Петербурга, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

«Два пациента в настоящее время находятся в реанимации — это гид из Карачаево-Черкесской Республики и турист из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении минздрава. Состояние пациентов, получивших травмы во время восхождения на Эльбрус, взял под свой контроль министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время восхождения на Эльбрус группа из 23 человек попала в пургу. Часть туристов вернулась назад, а остальные решили продолжить восхождение. Однако непогода усиливалась, штормовой ветер и мороз до — 20 градусов заставил туристов начать спуск, однако во время него погибли пять человек, остальные 14 альпинистов получили травмы и обморожения.