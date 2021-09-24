Челябинск, 24 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Туристов из Челябинской области не было на Эльбрусе в момент ухудшения погоды. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

Эльбрус

Ранее в СМИ прошла информация о том, что на Эльбрусе спасли молодую жительницу Челябинской области. Однако после уточнения информации оказалось, что эта женщина не является жительницей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, при восхождении на Эльбрус 19 человек попал в буран. Пятеро погибли. 14 удалось спасти. У них переломы, обморожения и другие травмы.