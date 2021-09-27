Нальчик, 27 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус, который оказался последним для пяти альпинистов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщили 27 сентября в СКР.

Pixabay.com Эльбрус

Напомним, 23 сентября с группой туристов в составе 19 человек произошла трагедия при восхождении на Эльбрус. Непогода ударила по альпинистам сильным штормовым ветром, порывами до 40−70 м/с, температурой до — 20 градусов и метелью. Оказавшись в трудных условиях, туристы запросили помощи у МЧС.

На помощь застрявшим на высоте около 5 тыс. метров людям выдвинулись спасатели, однако спасти всех участников группы им не удалось, пятеро человек погибли, 14 — получили повреждения в виде травм и обморожений.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее сообщалось, что организатором маршрута была компания из Санкт-Петербурга.

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