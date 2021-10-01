Нальчик, 1 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В больнице Кабардино-Балкарии продолжают оказывать помощь четверым пострадавшим при восхождении на Эльбрус. Состояние пациентов в минздраве оценили как хорошее. Все четверо лечатся в республиканской клинической больнице в городе Нальчике.

Pixabay.com Эльбрус

«Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, — в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная», — приводит слова представителя минздрава РИА Новости.

Напомним, 23 сентября при восхождении на Эльбрус попала в снежную пургу с ураганным ветром группа туристов из 19 человек. Не сумев спуститься вниз самостоятельно, они попросили помощи в МЧС. Прибывшие на место спасатели смогли спасти 14 человек, пятеро туристов погибли. Все выжившие члены группы получили серьезные обморожения и травмы и были доставлены в больницу. Позже семерых из них выписали.

Читайте также: «Какого черта они прутся на Эльбрус» — соцсети осудили «слабоумие и отвагу»