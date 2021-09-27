Нальчик, 27 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пятеро альпинистов и получили травмы еще 14 человек. Он дал признательные показания, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие намерено обратиться с ходатайством перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2021 года группа туристов в составе 19 человек попала в буран при восхождении на Эльбрус. Самостоятельно выбраться с высоты около 5 тыс. метров при условии почти нулевой видимости из-за сильного ветра и снегопада альпинисты не смогли и запросили помощи у МЧС. Во время спуска погибли пять человек. Спасателям удалось спустить вниз живыми 14 пострадавших от переохлаждения.

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