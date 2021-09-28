Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Под петицией в интернете за освобождение руководителя компании Elbrus Guide Дениса Алимова, которого накануне задержали по делу о гибели пяти туристов во время восхождения на Эльбрус, оставили свои подписи почти 1 тыс. человек.

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Как следует из обращения, следствие готовится выйти в суд с ходатайством о заключении Алимова под стражу.

«Мы считаем такую меру пресечения избыточной, так как Денис не скрывается от следствия, добровольно явился в следственный комитет, сотрудничает со следствием, ранее преступлений не совершал, не представляет опасности, заключен под стражу за неумышленное преступление, заключение под стражу помешает компании оказывать помощь пострадавшим», — следует из текста открытого письма.

Авторы обращения просят не заключать Алимова под стражу, избрав более мягкую меру пресечения из числа предусмотренных законом.

Помимо оставленных подписей, пользователи отметили в комментариях, что «на трагедию повлияло множество факторов», в том числе и погодные условия, а сам «Алимов профессионал в своем деле».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2021 года группа туристов в составе 19 человек попала в буран при восхождении на Эльбрус. Самостоятельно выбраться с высоты около 5 тыс. метров при условии почти нулевой видимости из-за сильного ветра и снегопада альпинисты не смогли и запросили помощи у МЧС. Во время спуска погибли пять человек. Спасателям удалось спустить вниз живыми 14 пострадавших от переохлаждения.