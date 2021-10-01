Нальчик, 1 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Защитники Дениса Алимова, который организовал трагическое восхождение на Эльбрус, обжаловали его арест. Об этом сообщил 1 октября адвокат гида Алексей Прокофьев.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Алимова заключили под стражу по решению Нальчикского городского суда от 28 сентября. Под арестом он будет находиться до 26 ноября.

«Подали апелляцию на решение суда по мере пресечения в Верховный суд КБР. Ждем назначения судебного заседания», — сказал Прокофьев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Алимов организовал восхождение на Эльбрус группы альпинистов, из которых пятеро погибли в условиях сильного ветра и снегопада. Ещё 14 человек получили обморожения и травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Гид оформил явку с повинной и дал подробные признательные показания.

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