Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Тело 32-летней жительницы Екатеринбурга Ирины Г. спустили с Эльбруса, сообщили журналистам в МЧС.

Ilya Bogin Эльбрус

Как передаёт портал «Е1», работы по спуску тел погибших затянулись из-за погодных условий. В ходе экспедиции погибло 5 из 19 участников похода, включая Ирину Г.

С погибшей простились её коллеги из Свердловского областного онкологического диспансера, где женщина работала уже пять лет. Панихида состоялась в храме на территории медучреждения. Похороны пройдут в Тюмени, где живут мать и младший брат погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабардино-Балкарии задержали организатора подъема на Эльбрус.