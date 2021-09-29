Нальчик, 29 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек и получили повреждения еще 14 туристов, арестовали на два месяца. Денис Алимов, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пробудет в СИЗО до 26 ноября. Такое решение принял 28 сентября Нальчикский городской суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Сторона защиты ходатайствовала об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Но суд учел мнение следствия и отправил Алимова под стражу.

На суде организатор восхождения полностью признал свою вину. Напомним, ранее он оформил явку с повинной. Сообщается, что Алимов осознает степень своей ответственности и вину перед родственниками погибших и пострадавших участников похода.

Напомним, 23 сентября при восхождении на Эльбрус попала в пургу группа туристов из 19 человек. Во время подъема погода на горе резко испортилась, поднялся сильный ветер, температура воздуха опустилась до — 20 градусов, что при порывах ветра силой до 40−70 м/с стало причиной получения обморожений и травм у участников похода. Группа вызвала спасателей, но спасти удалось не всех. Пятеро туристов погибли, еще 14 были доставлены в больницу с обморожениями и многочисленными травмами.

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