Крушение вертолёта Ми-8 на Камчатке 12.08.2021
На Камчатке после крушения Ми-8 для туристов открыли Курильское озеро
На Камчатке с 9 сентября возобновятся экскурсии на кордоне Южно-Камчатского заказника на Курильском озере, в которое 12 августа упал вертолёт МИ-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике. Читайте также: Следователи изъяли чёрный ящик с рухнувшего в озеро на Камчатке вертолёта На...
8 сентября 2021
Следователи изъяли чёрный ящик с рухнувшего в озеро на Камчатке вертолёта
После подъёма со дна Курильского озера на Камчатке вертолёта Ми-8 следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец, который передан для расшифровки внутрикабинных переговоров в Межгосударственный авиационный комитет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном следственном...
8 сентября 2021
На Камчатке вытащили из воды рухнувший в озеро Ми-8 — видео
Военным при помощи спецтехники удалось вытащить на берег вертолёт Ми-8, утонувший почти месяц назад на Курильском озере. На кадрах появившегося в Сети видео видно, что у винтокрылой машины полностью разрушены кабина и хвост, а также поврежден топливный бак. Читайте также: На Камчатке поднимают...
6 сентября 2021
Вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке
На Камчатке продолжается операция по поднятию со дна Курильского озера вертолёта Ми-8, который потерпел катастрофу 12 августа, на его борту были 13 пассажиров. Известно, что 5 сентября вертолёт удалось поднять на поверхность, сообщили ИА «КамИнформ» со ссылкой на источники в МЧС. Читайте также: На...
6 сентября 2021
На Камчатке подняли со дна Курильского озера потерпевший крушение вертолёт
Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 удалось поднять со дна Курильского озера на Камчатке. Об этом 30 августа сообщил в ходе оперативного совещания зампред правительства Камчатского края Роман Василевский. Очередная попытка поднять вертолёт со дна озера оказалась успешной, воздушное судно закрепили...
30 августа 2021
Со дна озера на Камчатке подняли вертолёт Ми-8
На Камчатке удалось поднять со дна Курильского озера вертолёт Ми-8, который упал в него 12 августа, пишет ИА «Камчатка». Читайте также: Компания-владелец упавшего на Камчатке Ми-8 не прошла проверку безопасности Как рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский, вертолёт...
30 августа 2021
«Зависла» крупная аэрокомпания — Росавиация прорежает список Forbes?
После происшествия на Курильском озере (Камчатка), в которое упал вертолёт Ми-8 с пассажирами, комиссия Росавиации начала проверку компании-владельца воздушного судна — «Витязь-Аэро». ИА REGNUM выяснило, что из четырёх владельцев компании двое — действующие депутаты Заксобрания Камчатки, один из...
26 августа 2021
На Камчатку обрушилась «туристическая катастрофа» после крушения Ми-8
На Камчатке турфирмы ежедневно теряют миллионы рублей после того, как Росавиация отказала «Витязь-Аэро» в выдаче разрешения на возобновление коммерческих перелётов. Читайте также: На Камчатке не хватает краевых рейсов после запрета полётов «Витязь-Аэро» "Многие туристические компании несут убытки...
26 августа 2021
Росавиация начала проверку компании-владельца Ми-8, упавшего на Камчатке
В Камчатском крае 25 августа началась проверка деятельности «Витязь-Аэро», которой принадлежал потерпевший крушение вертолёт Ми-8. Глава региона Владимир Солодов в своём Instagram обратился с просьбой ускорить сроки этой проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На Камчатке не...
25 августа 2021
На Камчатке поднимают упавший в озеро вертолёт
В Камчатском крае завершаются работы по ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8. Со дна Курильского озера с помощью понтонов поднимают корпус воздушного судна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе МЧС Камчатского края. Читайте также: В катастрофе вертолёта Ми-8 на...
25 августа 2021
Компания-владелец упавшего на Камчатке Ми-8 не прошла проверку безопасности
Компания «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро Камчатского края, грубо нарушала авиационные правила. Об этом говорится в отчёте Росавиации о проверке деятельности авиаперевозчика, выдержки из документа публикует ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Читайте также: На Камчатке не хватает краевых...
24 августа 2021
На Камчатке не хватает краевых рейсов после запрета полётов «Витязь-Аэро»
Жителям Камчатского края сложно улететь в отдалённые населённые пункты региона после крушения вертолёта Ми-8, принадлежащего компании «Витязь-Авиа». Люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП, пишет...
23 августа 2021
В месте крушения Ми-8 на Камчатке завершили поиски тел погибших
Со дна Курильского озера, куда 12 августа упал вертолёт с туристами, подняли всех погибших. За сутки спасатели извлекли из утонувшего вертолёта тела ещё двоих людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе МЧС региона. Читайте также: «Если бы не инспекторы, нас бы никто не спас»...
18 августа 2021
«Если бы не инспекторы, нас бы никто не спас» — пассажир упавшего Ми-8
Жертв крушения вертолёта на Камчатке могло бы быть больше, если бы не слаженные действия инспекторов Кроноцкого заповедника. Они быстро отреагировали, услышав звук вертолёта и странный хлопок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства Камчатского края. Читайте также...
18 августа 2021
Крушение вертолёта на Камчатке ударило по туристической отрасли региона
Власти Камчатского края пытаются смягчить удар, нанесённый по туризму региона падением вертолёта МИ-8 в Курильское озеро. О проблемах в туротрасли, причиной которых стала авиакатастрофа, рассказал глава края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства...
17 августа 2021
Спасатели подняли шесть тел погибших при крушении вертолёта на Камчатке
В Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8 с туристами, продолжают работать спасатели. Из водоёма на поверхность они подняли шесть тел погибших людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-центре МЧС по региону. Читайте также: На Курильском озере приступили к подъёму тел...
17 августа 2021
На Курильском озере приступили к подъёму тел на месте крушения Ми-8
Водолазы начали поднимать тела погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере в Камчатском крае. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на...
17 августа 2021
На Камчатке подняли вопрос о возобновлении перевозок «Витязь-Аэро»
Запрет на перевозки пассажиров авиакомпанией «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро, должен быть снять в ближайшее время. Об этом 16 августа заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Для...
16 августа 2021
Для туристов на Камчатке после крушения Ми-8 создадут горячую линию
Люди, которые планировали лететь отдыхать на Курильское озеро авиакомпанией «Витязь-Аэро», смогут получить ответы на свои вопросы по горячей линии. Об этом 16 августа заявил на заседании правительства Камчатского края глава региона Владимир Солодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Следите за...
16 августа 2021
Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке – все новости
На Камчатке утром 12 августа 2021 года потерпел крушение вертолёт Ми-8 с пассажирами на борту. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упало в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника. На борту находились 13 пассажиров и трое членов...
16 августа 2021