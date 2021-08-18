Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Со дна Курильского озера, куда 12 августа упал вертолёт с туристами, подняли всех погибших. За сутки спасатели извлекли из утонувшего вертолёта тела ещё двоих людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе МЧС региона.

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Погибших опознали родственники. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Теперь спасатели будут доставать из водоёма вертолёт и его обломки.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МИ-8 с туристами на борту упал в Курильского озеро в Камчатском крае 12 августа. На борту воздушного судна были 16 человек, восемь из них спаслись.