После происшествия на Курильском озере (Камчатка), в которое упал вертолёт Ми-8 с пассажирами, комиссия Росавиации начала проверку компании-владельца воздушного судна — «Витязь-Аэро». ИА REGNUM выяснило, что из четырёх владельцев компании двое — действующие депутаты Заксобрания Камчатки, один из которых проходит фигурантом по делу об убийстве, а третий совладелец — сенатор от Камчатки.

ИА Красная Весна Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке

Напомним, 12 августа 2021 года на территории Южно-Камчатского заказника потерпел крушение вертолёт Ми-8. На нём находились 16 человек, включая 13 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек в результате ЧП погибли. На 25 августа было известно, что идёт подготовка к подъёму со дна самого вертолёта. Посещение озера туристами запрещено до 6 сентября.

13 августа комиссия Росавиации ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро», оставив только грузовые перевозки и иные авиаработы, включая услуги санавиации. Пассажирские перевозки пока под запретом.

С учётом, что авиаперевозчик является крупным для региона (есть данные о 90% от объема коммерческих перевозок), это привело к проблемам с авиасообщением внутри региона. Власти Камчатки пообещали, что «выбывшего игрока» на этом рынке заменит на время Камчатское авиационное предприятие.

По факту крушения вертолёта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Расследование дела продолжается, о фигурантах пока ничего не сообщалось.

Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. 41.mchs.gov.ru

О компании-владельце

Вертолётом, при падении которого погибли восемь человек, владеет ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро».

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо было создано в феврале 2009 года. Директором предприятия с 2014 года является Виктор Сиротин, который с мая 2019 года владеет турагентством «Турист».

Не лишним будет напомнить, что уже после трагедии и приостановки пассажирских перевозок Российский союз туриндустрии (РСТ) в письме за подписью почётного президента Сергея Шпилько обратился к главе Минтранса России Виталию Савельеву, главе Росавиации Александру Нерадько и губернатору Камчатки Владимиру Солодову с просьбой найти решение для возобновления пассажирских перевозок на вертолётах «Витязь-Аэро». Обосновали авторы письма просьбу риском коллапса на туристическом рынке, в котором, как мы видим, долю имеет и директор авиаперевозчика. И не только он.

Собственниками ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро» являются четыре физических лица. Самая большая доля (49,5%) у Игоря Редькина — депутата Камчатского Заксобрания, который в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2021» занял 20-е место с состоянием 715,72 млн рублей.

Совместно с Еленой Редькиной он владеет ещё и 50% в рыболовной компании «Витязь-Авто». Среди бизнес-партнёров по этой фирме есть и сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв, который в том же рейтинге занял пятое место.

Council.gov.ru Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв

В активе Игоря Редькина доли минимум в 11 компаниях, из которых четыре работают в сфере туризма, а одна занимается отельным бизнесом, строя отель рядом с Култучным озером.

Ещё один совладелец проверяемой авиакомпании — депутат Заксобрания Камчатки Игорь Евтушок, которому в ней принадлежит 16,9%. Он же в числе совладельцев и рыболовной «Витязь-Авто», а также совместно с сенатором Пономарёвым и депутатом Редькиным владеет крупной туристической компанией «Витязь-Тревел».

Old.zaksobr.kamchatka.ru Депутат Заксобрания Камчатки Игорь Евтушок

Уже упомянутый ранее сенатор Валерий Пономарёв в ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро» также имеет долю — 16,8%.

Замыкает список владельцев вертолётной компании Де Ен Тяк, которого СМИ называют сыном известного в определенных кругах бизнесмена корейского происхождения. Де Ен Тяк также является совладельцем туристической компании «Камчатка-Тур», среди собственников которой есть и Елена Ентяковна Де. А Инна Ентяковна Де в свою очередь является владельцем ресторанного бизнеса, который также во многом завязан на туристов и гостей Камчатки.

Финансовые показатели

По итогам 2020 года чистая прибыль ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро» составила 420,285 млн рублей против 516,463 млн рублей годом ранее. Выручка пандемийного года была 1 583 500 000 рублей против 1 638 213 000 рублей в 2019 году.

По данным из финансового отчёта, в 2020 году доходы ООО по основной деятельности за счёт перевозок на вертолёте Ми-8 составили 98,5%, то есть 1,559 млрд рублей.

По итогам прошлого года владельцам были выплачены дивиденды: Редькину — 68,27 млн рублей, Де — 23,17 млн рублей, Евтушку — 23,31 млн рублей и Пономарёву — 23,17 млн рублей.

ИА Красная Весна Офис «Витязь-Аэро»

Чистая прибыль туристической компании «Витязь-Тревел», где доли имеют все, кроме Де, за 2020 год была всего 1,5 млн рублей при выручке 151 млн рублей.

Проверки и отношения с надзорными органами

ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро» фигурировало как объект проверок 30 раз. И далеко не все они завершились без выявленных нарушений.

Так, например, управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в январе 2020 года выявило, что эксплуатантом «не обеспечено своевременное, не реже одного раза в течение последовательных семи месяцев обучение по теоретической подготовке и сдаче экзамена к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных ситуациях».

В то же время это ведомство обнаружило, что «субъектом транспортной инфраструктуры не проведена дополнительная оценка уязвимости транспортных средств, в связи с изменением требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности».

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета осматривает вещи с потерпевшего крушение вертолета МИ-8

В сентябре 2019 года это же управление в ходе проверки обнаружило, что два капитана воздушных судов Ми-8МТВ «осуществляли трудовую деятельность непрерывно в течение восьми рабочих дней в период времени с 25.04.2019 по 02.05.2019 года», то есть нарушался режим отдыха. Помимо этого, выявлено, что «при выполнении полетов экипажем нарушены процедуры выполнения листов контрольного осмотра и выполнения карты контрольной проверки вертолета Ми-8», а также были допущены к работе на должностях, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности транспортных средств, лица из числа сил обеспечения транспортной безопасности, не имеющие аттестации». В списке было восемь фамилий.

Посмотрим, что скажет комиссия Росавиации, которая планирует проверить работу «Витязь-Аэро» ещё более досконально.