Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. После подъёма со дна Курильского озера на Камчатке вертолёта Ми-8 следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец, который передан для расшифровки внутрикабинных переговоров в Межгосударственный авиационный комитет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Kamgov.ru Табличка «Курильское озеро». Камчатка

Читайте также: На Камчатке вытащили из воды рухнувший в озеро Ми-8 — видео

Прежде всего следователи и представители МАК провели осмотр вертолёта и зафиксировали все повреждения. Также с борта были изъяты личные вещи пострадавших. Образцы топлива с расходного бака направлены на судебную химическую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. Восемь человек смогли выбраться после крушения на поверхность воды. Ещё восемь — погибли. Их тела подняли в ходе поисковой операции.

6 сентября военным при помощи спецтехники удалось вытащить на берег вертолёт Ми-8.