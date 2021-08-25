Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Камчатском крае завершаются работы по ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8. Со дна Курильского озера с помощью понтонов поднимают корпус воздушного судна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе МЧС Камчатского края.

U.S. Army Катастрофа военного вертолёта

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В работах участвуют сотрудники министерства обороны и специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Если из повреждённого вертолёта вытечет топливо, разлив будет сразу устранён. После того, как МИ-8 достанут из Курильского озера, туда снова начнут пускать туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта МИ-8 произошло 12 августа. В нём находилось 16 человек, восемь погибли.