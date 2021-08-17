Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Власти Камчатского края пытаются смягчить удар, нанесённый по туризму региона падением вертолёта МИ-8 в Курильское озеро. О проблемах в туротрасли, причиной которых стала авиакатастрофа, рассказал глава края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства Камчатки.

Af.mil Крушение вертолёта

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«Произошедшая катастрофа вертолёта МИ-8 на Курильском озере, страшная трагедия для нас, стала испытанием для сферы туризма на Камчатке. На этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено, и как минимум ещё неделю эти ограничения продлятся. Ещё более серьёзным испытанием стало то, что по решению Росавиации был введён временный запрет на коммерческие полёты для нашей основной авиакомпании «Витязь-Аэро», которая является крупнейшим оператором вертолётных перевозок», — констатировал Владимир Солодов.

Он попросил уже прилетевших на Камчатку туристов с пониманием отнестись к изменению маршрута и обещал сделать всё возможное, чтобы впечатления от красоты региона не были испорчены авиакатастрофой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8 с туристами, продолжают работать спасатели. 17 августа они подняли из водоёма на поверхность шесть тел погибших людей.