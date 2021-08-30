Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 удалось поднять со дна Курильского озера на Камчатке. Об этом 30 августа сообщил в ходе оперативного совещания зампред правительства Камчатского края Роман Василевский.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Очередная попытка поднять вертолёт со дна озера оказалась успешной, воздушное судно закрепили на понтонах в 570 метрах от берега. Операция будет продолжена, поставлена задача подтащить вертолёт как можно ближе к берегу. После этого будет решаться вопрос по удалению воздушного судна из акватории озера. Исходя из ситуации, будут привлекаться водолазы и спецтехника.

Вертолёт Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту потерпел крушение над Курильским озером 12 августа. Из упавшего вертолёта удалось выбраться шестерым пассажирам и двум членам экипажа. Восемь человек стали жертвами авиакатастрофы. Тела погибших были подняты на поверхность 18 августа. На время следственных действий любые экскурсии и туристические полёты над акваторией озера были запрещены, озеро закрыто для посещений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росавиация начала проверку компании «Витязь-Аэро», которой принадлежал потерпевший крушение вертолёт Ми-8.