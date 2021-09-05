Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 02:26 — ИА Регнум. На Камчатке продолжается операция по поднятию со дна Курильского озера вертолёта Ми-8, который потерпел катастрофу 12 августа, на его борту были 13 пассажиров. Известно, что 5 сентября вертолёт удалось поднять на поверхность, сообщили ИА «КамИнформ» со ссылкой на источники в МЧС.

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Операцию по поднятию вертолёта со дна Курильского озера проводят военные. Спасатели обеспечивают экологическую безопасность — на случай розлива топлива в наличии боновые заграждения и сорбент.

Вертолёт удалось поднять на глубину 3 метра. Он находится в 70 метрах от берега.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке турфирмы ежедневно теряют миллионы рублей после того, как Росавиация отказала «Витязь-Аэро» в выдаче разрешения на возобновление коммерческих перелётов.