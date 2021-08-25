Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Камчатском крае 25 августа началась проверка деятельности «Витязь-Аэро», которой принадлежал потерпевший крушение вертолёт Ми-8. Глава региона Владимир Солодов в своём Instagram обратился с просьбой ускорить сроки этой проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Читайте также: На Камчатке не хватает краевых рейсов после запрета полётов «Витязь-Аэро»

"На Камчатке, к сожалению, сохраняется тяжёлая ситуация с перелётами по полуострову. Связано это, в первую очередь, с временной приостановкой полётов компании «Витязь-Аэро», нашего крупнейшего перевозчика. С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Старчевого, которая досконально проверяет авиакомпанию и должна удостоверится, что все необходимые меры по обеспечению стопроцентной безопасности пассажиров приняты», — сказал Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что по итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов и попросил ускорить возобновление полётов «Витязь-Аэро».

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатского края сложно улететь в отдалённые населённые пункты региона после крушения вертолёта Ми-8, принадлежащего компании «Витязь-Авиа». Люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП.

Напомним, вертолёт упал в Курильское озеро 12 августа, погибли девять человек.