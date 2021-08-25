Росавиация начала проверку компании-владельца Ми-8, упавшего на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Камчатском крае 25 августа началась проверка деятельности «Витязь-Аэро», которой принадлежал потерпевший крушение вертолёт Ми-8. Глава региона Владимир Солодов в своём Instagram обратился с просьбой ускорить сроки этой проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он подчеркнул, что по итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов и попросил ускорить возобновление полётов «Витязь-Аэро».
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатского края сложно улететь в отдалённые населённые пункты региона после крушения вертолёта Ми-8, принадлежащего компании «Витязь-Авиа». Люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП.
Напомним, вертолёт упал в Курильское озеро 12 августа, погибли девять человек.