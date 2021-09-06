Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Военным при помощи спецтехники удалось вытащить на берег вертолёт Ми-8, утонувший почти месяц назад на Курильском озере. На кадрах появившегося в Сети видео видно, что у винтокрылой машины полностью разрушены кабина и хвост, а также поврежден топливный бак.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю Вертолёт Ми-8 МЧС России

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Работы по подъёму вертолета велись с согласования с Следственного комитета России и комиссией Международного авиационного комитета. Также в операции были задействованы спасатели отряда ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Видео опубликовано: Newsbox24. tv

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МИ-8 с туристами на борту упал в Курильского озеро в Камчатском крае 12 августа. На борту воздушного судна были 16 человек, восемь из них спаслись. 18 августа спасатели завершили работы по извлечению тел восьми погибших из утонувшего вертолёта.

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Выдвигались три основных версии трагедии: густой туман, ошибка пилотирования и техническая неисправность.