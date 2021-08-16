Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Люди, которые планировали лететь отдыхать на Курильское озеро авиакомпанией «Витязь-Аэро», смогут получить ответы на свои вопросы по горячей линии. Об этом 16 августа заявил на заседании правительства Камчатского края глава региона Владимир Солодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я предлагаю создать единую горячую линию для туристов. Сейчас в силу большого количества туристов у всех один тот же вопрос — что теперь делать, уже отменять тур или нет», — сказал Владимир Солодов.

Пока неизвестно, как будет функционировать горячая линия — на специальном номере телефона или как раздел на общей горячей линии. Звонки будут приниматься по московскому времени.

Напомним, после крушения Ми-8 Росавиация запретила авиакомпании «Витязь-Аэро» перевозить пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт упал в Курильское озеро в Камчатском крае. Выжили шесть пассажиров и два члена экипажа.