Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. На Камчатке удалось поднять со дна Курильского озера вертолёт Ми-8, который упал в него 12 августа, пишет ИА «Камчатка».

Kamgov.ru Табличка «Курильское озеро». Камчатка

Читайте также: Компания-владелец упавшего на Камчатке Ми-8 не прошла проверку безопасности

Как рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский, вертолёт удалось поднять на 40 метров 29 августа. Он всё ещё находится в 570 метрах от берега. Машину закрепили на понтонах. В понедельник, 20 августа, продолжится работа по извлечению вертолёта из озера.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 рухнул в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек — три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили. Всех погибших подняли со дна озера.